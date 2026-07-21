Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Канады отреагировали на новые пошлины со стороны США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна готова активно взаимодействовать с США «для урегулирования нерешенных вопросов в интересах всех наших граждан». Так он отреагировал на решение Вашингтона ввести дополнительные пошлины в размере 50% на канадские товары.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна готова активно взаимодействовать с США «для урегулирования нерешенных вопросов в интересах всех наших граждан». Так он отреагировал на решение Вашингтона ввести дополнительные пошлины в размере 50% на канадские товары.

Само решение о пошлинах Марк Карни назвал «последним из серии односторонних торговых действий США», нарушающими соглашения о свободной торговле между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой (CUSMA). Он напомнил, что Канада лишь ответила аналогичными мерами. Господин Карни подчеркнул, что власти страны представили подробные и всеобъемлющие предложения «по урегулированию этого спора и модернизации CUSMA» и готовы в ближайшие недели активизировать обсуждения. Премьер-министр также напомнил, что торговый спор между США и Канадой «привел к увеличению расходов для семей, особенно в США».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении дополнительных пошлин на товары из Канады. Новые ограничения коснутся импорта на сумму $20 млрд и вступят в силу через 30 дней. Трамп сослался на Закон о тарифах 1930 года, который позволяет президенту облагать иностранную продукцию пошлиной до 50% без одобрения Конгресса, если фиксируется дискриминация американских товаров.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше