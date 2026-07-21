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Боец ВСУ попытался отправить почтой украденные в ДНР кованые ворота

Военнослужащий ВСУ украл в Донецкой Народной Республике кованые ворота, после чего попытался отправить их почтой.

Военнослужащий ВСУ украл в Донецкой Народной Республике кованые ворота, после чего попытался отправить их почтой.

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил житель Родинского в ДНР Роман Красильников. По его словам, на почте украинскому военному отказали, сославшись на то, что ворота — это негабарит.

«Ему сказали, что это негабарит, мы этим заниматься не будем», — рассказал Красильников.

Ранее агентство сообщило о солдате ВСУ, который застрелил сослуживцев, пытавшихся обмануть бойцов ВС России.

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