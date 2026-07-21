Офис избранного президента Колумбии сообщил о возможном плане покушения на него

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июля. /ТАСС/. Служба безопасности избранного президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи получила информацию о возможном плане покушения на политика. Об этом сообщила его пресс-служба.
«Служба безопасности избранного президента Абелардо де ла Эсприэльи получила информацию о возможном плане покушения на его жизнь во время региональных встреч по передаче полномочий», — говорится в тексте.
Согласно этим данным, повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) и вооруженные формирования, созданные бывшими членами прекратившей существование группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии», предложили 3 млрд песо ($930 тыс.) за покушение на де ла Эсприэлью. Как утверждает пресс-служба, преступники могут попытаться использовать для покушения пресс-конференции или общественные мероприятия. При этом офис политика сообщил, что избранный глава государства не будет менять рабочий график, однако его команда усилит меры безопасности на встречах.
Ранее избранный президент сообщил, что ликвидирует офис уполномоченного по делам мира, отвечающий за переговоры с действующими в стране вооруженными группировками.
Инаугурация политика пройдет 7 августа.