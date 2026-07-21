Офис избранного президента Колумбии сообщил о возможном плане покушения на него

Согласно этим данным, повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) и вооруженные формирования, созданные бывшими членами прекратившей существование группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии», предложили 3 млрд песо ($930 тыс.) за покушение на де ла Эсприэлью. Как утверждает пресс-служба, преступники могут попытаться использовать для покушения пресс-конференции или общественные мероприятия. При этом офис политика сообщил, что избранный глава государства не будет менять рабочий график, однако его команда усилит меры безопасности на встречах.