Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Индонезия готовы начать переговоры по плавучим АЭС

Россия и Индонезия готовы начать переговоры о создании флота плавучих атомных электростанций (ПАЭС), сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов. По словам дипломата, атомное направление остается «очень перспективным» как в энергетической, так и в неэнергетической составляющей.

Россия и Индонезия готовы начать переговоры о создании флота плавучих атомных электростанций (ПАЭС), сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов. По словам дипломата, атомное направление остается «очень перспективным» как в энергетической, так и в неэнергетической составляющей.

«Поэтому мы, если говорить по-английски, находимся в положении “stand by” или “на низком старте”, если по-русски. Готовимся к началу переговоров, но пока ждем финального решения президента страны», — сказал господин Толченов в разговоре с ТАСС.

Посол отметил, что, несмотря на отсутствие итоговых договоренностей, Джакарта подтвердила приоритетность плавучих атомных электростанций на этом этапе. «Даже в случае достижения такой договоренности по подписанию документов, ее проще построить, меньше времени будет затрачено, и проще доставить и подключить где-то к береговой инфраструктуре», — добавил он.