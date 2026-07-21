Россия и Индонезия готовы начать переговоры по плавучим АЭС

Посол отметил, что, несмотря на отсутствие итоговых договоренностей, Джакарта подтвердила приоритетность плавучих атомных электростанций на этом этапе. «Даже в случае достижения такой договоренности по подписанию документов, ее проще построить, меньше времени будет затрачено, и проще доставить и подключить где-то к береговой инфраструктуре», — добавил он.