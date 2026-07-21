В Правительстве Красноярского края новые назначения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Правительстве Красноярского края произошли кадровые изменения.
Соответствующие распоряжения на днях подписал первый заместитель губернатора — председатель регионального Правительства Алексей Медведев.
Так, стало известно, что заместителем министра транспорта региона назначен Евгений Якуба. Он будет курировать организацию пассажирских перевозок, разработку отраслевой программы, реализацию проекта красноярского метротрамвая, а также развитие воздушного и водного транспорта.
Еще одно назначение состоялось в министерстве экологии Красноярского края. Заместителем министра — начальником отдела государственного экологического надзора стал Леонид Арламенков. В его обязанности войдет контроль за соблюдением природоохранного законодательства, требований по охране атмосферного воздуха, обращению с отходами, а также предупреждение и пресечение экологических нарушений. Об этом сообщило Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края.