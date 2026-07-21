В Правительстве Красноярского края новые назначения

Еще одно назначение состоялось в министерстве экологии Красноярского края. Заместителем министра — начальником отдела государственного экологического надзора стал Леонид Арламенков. В его обязанности войдет контроль за соблюдением природоохранного законодательства, требований по охране атмосферного воздуха, обращению с отходами, а также предупреждение и пресечение экологических нарушений. Об этом сообщило Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края.