Япония пожаловалась на стрельбы ВМС Китая и России в своей экономической зоне

Минобороны Японии утверждает, что 19 июля ракетный эсминец ВМС КНР провел учебные стрельбы из пулемета в Тихом океане, примерно в 180 км к юго-западу от самого южного острова Японии Окинотори. Эсминец входил в группу китайских и российских кораблей, которые были ранее замечены в 330 км к юго-западу от острова. До этого, 16 июля, три китайских военных корабля и российский фрегат пересекли акваторию между главным островом Окинавы и островом Мияко в направлении Тихого океана.