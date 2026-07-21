WSJ: при ударе Ирана по базе США в Иордании ракета попала в спальный блок для солдат

Третий ракетный удар пришелся по спальному блоку. Несмотря на сирену, добраться до укрытий смогли не все. Погибшими оказались первый лейтенант из штата Гавайи и рядовая из Техаса. Еще четверо военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.