Что известно о ночной атаке БПЛА и ракет на Ростовскую область 21 июля

Ночью 21 июля украинские беспилотники и крылатые ракеты большой дальности атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Ростовской области.
Как сообщили глава региона Юрий Слюсарь, воздушной атаке подверглись: Советский (сельский), Константиновский, Боковский и Обливский районы.
В Ростове-на-Дону жители Западного жилого массива проснулись около часа ночи от звуков канонады. Позже стало известно, что зенитчики уничтожили БПЛА и ракеты на подлете к мегаполису.
О количестве сбитых воздушных целей не сообщается. Информация о пострадавших также не поступала.
Из-за падения фрагментов БПЛА в Милютинском районе загорелся лес. Угрозы населенным пунктам нет. Сотрудники МЧС тушат пожар.