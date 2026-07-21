Посредники предложили США и Ирану короткое перемирие для остановки эскалации

Axios отмечает, что США одновременно готовятся к разным сценариям развития событий. Американские военные уже усилили присутствие в регионе, направив туда дополнительные истребители и самолёты-заправщики. Израильские источники также сообщили о повышенной готовности ЦАХАЛ на фоне риска расширения конфликта. По оценкам экспертов, ближайшие дни могут стать ключевыми для определения дальнейшего хода противостояния.