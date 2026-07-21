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Мобилизация на Украине идет с нарушением процедур, заявил омбудсмен

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Мобилизация на Украине в 90% случаев идет с нарушением процедур, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Источник: Reuters

«Я вижу сейчас, что приблизительно 10% (случаев мобилизации — ред.) все происходит с соблюдением процедур, 90% — это прямое нарушение процедур», — сказал Лубинец в интервью украинскому изданию «Новости.LIVE».

Он отметил, что обращался в минобороны Украины с требованием запретить военнослужащим при проведении мобилизации использовать балаклавы и снимать знаки распознания частей, чтобы в дальнейшем была возможность установить личность человека, совершившего уголовное преступление.

«Военные не имеют права проверять документы, которые подтверждают личность. Они могут после установления личности проверить военно-учетные документы. Они не имеют права останавливать автомобили, устанавливать блокпосты, останавливать любого человека и без объяснений вытягивать человека из автомобиля», — подчеркнул Лубинец.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.

При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

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