На Тайване впервые замедлят мобильный интернет на время учений

Представитель островной службы безопасности на брифинге обосновал решение необходимостью проверить, как граждане будут общаться в случае отсутствия доступа к интернету в чрезвычайных ситуациях, начиная от стихийных бедствий и заканчивая предполагаемым китайским вторжением. Источник агентства указал на недавний всплеск активности береговой охраны Китая у тихоокеанского побережья Тайваня, а также привел примеры подобных учений в Японии и Сингапуре.