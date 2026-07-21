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Мирошник назвал последствия убийства главного инженера ЗАЭС

Убийство главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева неизбежно повышает риск техногенной радиационной катастрофы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в докладе, который имеется в распоряжении «РИА Новости».

Убийство главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева неизбежно повышает риск техногенной радиационной катастрофы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в докладе, который имеется в распоряжении «РИА Новости».

«Убийство ключевых специалистов, обеспечивающих ядерную и радиационную безопасность объекта, представляет собой попытки парализовать систему управления атомной электростанцией», — подчеркнул он.

Александр Яковлев и водитель погибли при ударе БПЛА по служебному автомобилю утром 15 июля. СКР возбудил дело о теракте. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку недопустимым нападением, а также серьезной угрозой ядерной безопасности. В Совфеде также заявили, что Россия будет требовать полноценного международного расследования убийства главного инженера ЗАЭС.

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