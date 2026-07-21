В одной из стран Америки больше не будут проводить выборы

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будут проводиться выборы, чтобы не допустить прихода оппозиции к власти. Эта информация была опубликована изданием The Guardian.
«Никаких новых выборов у нас не будет, чтобы они [оппозиционные партии] не могли попытаться завладеть правительством и захватить власть», — отметил он на мероприятии, приуроченном к 47-летию Сандинистской революции, которая в 1979 году привела к падению многолетней диктатуры клана Сомоса.
Глава государства, находящийся у власти с 2007 года, сообщил, что правительство совместно с Национальным собранием и другими институтами будет разрабатывать законы, «потому что нам необходимы такие законы, которые создадут преграду, защитный барьер против заговорщиков и изменников, предающих свою страну».
Голосование планировалось провести в будущем году, однако Ортега не уточнил, будет ли оно отменено полностью или оппозиции просто запретят участвовать — такая практика уже применялась ранее. В ходе предвыборной кампании 2021 года его режим ликвидировал оппозиционные партии и отправил в тюрьмы всех кандидатов в президенты, представлявших оппозицию.
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