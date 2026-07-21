В одной из стран Америки больше не будут проводить выборы

Голосование планировалось провести в будущем году, однако Ортега не уточнил, будет ли оно отменено полностью или оппозиции просто запретят участвовать — такая практика уже применялась ранее. В ходе предвыборной кампании 2021 года его режим ликвидировал оппозиционные партии и отправил в тюрьмы всех кандидатов в президенты, представлявших оппозицию.