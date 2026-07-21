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В странах НАТО не хватает хлопка для производства взрывчатки

Страны НАТО испытывают трудности с пополнением своих арсеналов из-за дефицита хлопка, который служит сырьём для производства пороха.

Страны НАТО испытывают трудности с пополнением своих арсеналов из-за дефицита хлопка, который служит сырьём для производства пороха. Эту информацию опубликовала газета The Wall Street Journal.

В публикации подчёркивается, что современные военные действия по-прежнему зависят от энергии взрыва, а значительная её часть добывается из тех же растений, что используются для пошива футболок и изготовления постельного белья.

Нитроцеллюлоза, которую также называют пироксилином, представляет собой незаменимый химический компонент, присутствующий почти во всех видах современных боеприпасов. Это обусловлено её высокой способностью воспламеняться при контакте с кислотами. Исторически хлопковую ткань получали из так называемого линтера — коротких и пушистых волокон, которые остаются на хлопковых семенах после отделения основных нитей.

«Ограниченность сырьевых ресурсов является одной из самых серьёзных преград, с которыми сталкивается НАТО, стремясь накопить достаточные запасы боеприпасов для сдерживания возрастающей военной мощи России и Китая», — отмечается в статье.

В Соединённых Штатах основная часть хлопкового пуха производится на внутреннем рынке, однако страна ставит перед собой задачу существенно нарастить объёмы его выпуска, а также расширить производственные мощности, необходимые для переработки этого сырья в нитроцеллюлозу.

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