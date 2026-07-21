В странах НАТО не хватает хлопка для производства взрывчатки

Нитроцеллюлоза, которую также называют пироксилином, представляет собой незаменимый химический компонент, присутствующий почти во всех видах современных боеприпасов. Это обусловлено её высокой способностью воспламеняться при контакте с кислотами. Исторически хлопковую ткань получали из так называемого линтера — коротких и пушистых волокон, которые остаются на хлопковых семенах после отделения основных нитей.