Солдат ВСУ застрелил сослуживцев, пытавшихся устроить ловушку российским военным

Ранее Life.ru писал, что на Украине расследуют дело против офицера ВСУ, которого обвиняют в продаже военной техники ради личной выгоды. По данным Государственного бюро расследований Украины, военнослужащий незаконно вывозил со склада беспилотники и оборудование. Часть техники, как утверждается, он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на покупку автомобиля Lexus и азартные игры. Сейчас фигурант находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.