Лавров прибыл на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что готов встретиться с Лавровым, а также с министром иностранных дел Китая Ван И на саммите АСЕАН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль только поприветствует подобную встречу.