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Лавров прибыл на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом на Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Правительственный борт приземлился в аэропорту Манилы во вторник, 21 июля.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом на Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Правительственный борт приземлился в аэропорту Манилы во вторник, 21 июля.

Дипломат примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности с 21 по 23 июля, передает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что готов встретиться с Лавровым, а также с министром иностранных дел Китая Ван И на саммите АСЕАН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль только поприветствует подобную встречу.

Недавно СМИ сообщили, что власти Филиппин хотят ввести безвизовый режим для граждан России в ближайшее время. Филиппинские и российские перевозчики сейчас активно прорабатывают вопрос открытия прямого авиасообщения между государствами.

До этого Филиппины также выступили с инициативой провести на саммите Россия — АСЕАН в Казани двустороннюю встречу президента страны Фердинанда Маркоса — младшего с президентом России Владимиром Путиным.

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