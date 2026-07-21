WSJ: Израиль пытается убедить США возобновить полномасштабные удары по Ирану

В частности, спецслужбы Израиля передали США информацию о якобы перемещении Ираном центрифуг для обогащения урана в подземные туннели под горой Кирка недалеко от Натанза. По данным израильской разведки, глубина туннелей в этом месте достигает 140 м. Руководство Израиля ожидает, что эта информация окажет влияние на дальнейшие шаги США в отношении Ирана и подтолкнет Вашингтон к новой, более мощной волне ударов.