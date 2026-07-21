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WSJ: Израиль пытается убедить США возобновить полномасштабные удары по Ирану

По данным газеты, спецслужбы еврейского государства передали Вашингтону информацию о якобы перемещении Тегераном центрифуг для обогащения урана в подземные туннели под горой Кирка недалеко от Натанза.

Источник: ZUMA Press Wire via Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Руководство Израиля пытается убедить власти США возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана с целью дальнейшего ослабления ракетного потенциала исламской республики и полного уничтожения объектов, связанных с ее ядерной программой. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

В частности, спецслужбы Израиля передали США информацию о якобы перемещении Ираном центрифуг для обогащения урана в подземные туннели под горой Кирка недалеко от Натанза. По данным израильской разведки, глубина туннелей в этом месте достигает 140 м. Руководство Израиля ожидает, что эта информация окажет влияние на дальнейшие шаги США в отношении Ирана и подтолкнет Вашингтон к новой, более мощной волне ударов.

WSJ отмечает, что во время прошлых волн ударов этой весной и в июне 2025 года район горы Кирка не был в списке приоритетных целей.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

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