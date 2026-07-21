Алиев прибыл с визитом в страну НАТО

Ранее в Москве прошла встреча глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Стороны по ее итогам подписали план консультаций между странами на 2026−2027 годы. Тогда Лавров отметил, что отношения Москвы и Баку развиваются в духе союзнического взаимодействия на основе декларации, которая была подписана президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 22 февраля 2022 года.