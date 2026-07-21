Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиев прибыл с визитом в страну НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Берлин с официальным визитом. О прибытии главы государства в страну Североатлантического альянса (НАТО) сообщает агентство APA в Telegram-канале.

Источник: AP 2024

В аэропорту Берлин-Бранденбург Алиева встретили официальные немецкие лица. Перед трапом самолета также был выстроен почетный караул.

Темы предстоящих переговоров Алиева в Берлине не раскрываются, однако издание Minval предполагает, что на повестку дня будут вынесены вопросы поставок азербайджанского газа на рынок ФРГ, а также развитие транспортных коридоров (например, Средний коридор, проходящий из Китая в Европу через Южный Кавказ в обход России).

О возможной встречи Алиева с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем пока нет информации.

Ранее в Москве прошла встреча глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Стороны по ее итогам подписали план консультаций между странами на 2026−2027 годы. Тогда Лавров отметил, что отношения Москвы и Баку развиваются в духе союзнического взаимодействия на основе декларации, которая была подписана президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 22 февраля 2022 года.

Позже сообщалось о возможном визите Байрамова в Киев. Однако официально эта информация не подтверждалась, но и не опровергалась.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше