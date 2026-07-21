Володин анонсировал закон об ответственности для беглых преступников

Действие законопроекта распространится не только на фигурантов уголовных дел. Аналогичные меры предлагается применять к тем, кто совершил административные правонарушения, связанные с безопасностью государства. Речь идёт, в частности, о призывах к нарушению территориальной целостности России, требованиях ввести санкции против страны, дискредитации Вооружённых сил РФ, а также несоблюдении законодательства об иностранных агентах.