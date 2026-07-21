Володин анонсировал закон об ответственности для беглых преступников

Действие законопроекта распространится не только на фигурантов уголовных дел. Аналогичные меры предлагается применять к тем, кто совершил административные правонарушения, связанные с безопасностью государства. Речь идёт, в частности, о призывах к нарушению территориальной целостности России, требованиях ввести санкции против страны, дискредитации Вооружённых сил РФ, а также несоблюдении законодательства об иностранных агентах.
«Те релоканты, кто надеется на подачки своих западных хозяев пересидеть за рубежом и уйти от заслуженного и справедливого наказания, пользуясь при этом предоставляемыми нашим государством благами, должны осознать — за содеянное всё равно придётся ответить по всей строгости закона», — сказал он.
Среди возможных ограничений — приостановка регистрации сделок с недвижимостью, запрет на управление транспортными средствами, заморозка денежных средств и блокировка активов. Помимо этого, таким гражданам могут закрыть доступ к государственным и муниципальным услугам в электронном виде, а также отказать в регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.
Ранее стало известно, что власти Таиланда усилили борьбу с иностранцами, которые пытаются обойти действующие визовые требования. Под проверки, задержания и последующую депортацию всё чаще попадают и россияне, переехавшие за границу.
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