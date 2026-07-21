Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Филиппины для участия в саммите АСЕАН. Правительственный борт приземлился в аэропорту Манилы, передает ТАСС.
Как сообщила пресс-служба российского МИДа, Лавров примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.
«Российская сторона намерена в очередной раз привлечь внимание региональных партнеров к рискам западного “индо-тихоокеанского проекта” с нарративом о “неделимости безопасности Евро-Атлантики и ИТР”, используемым Западом в качестве идеологического обоснования экспансии НАТО в Азию», — говорилось в публикации.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов на полях саммита АСЕАН провести встречи с Лавровым, а также с министром иностранных дел Китая Ван И.
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