Лавров прибыл на Филиппины для участия в саммите АСЕАН

«Российская сторона намерена в очередной раз привлечь внимание региональных партнеров к рискам западного “индо-тихоокеанского проекта” с нарративом о “неделимости безопасности Евро-Атлантики и ИТР”, используемым Западом в качестве идеологического обоснования экспансии НАТО в Азию», — говорилось в публикации.