Власти Тайваня впервые замедлят мобильный интернет для учений

Власти Тайваня впервые намеренно снизят скорость мобильного интернета в ходе ежегодных учений по гражданской обороне, которые пройдут в августе. Цель — проверка действий граждан в случае нехватки пропускной способности Сети в чрезвычайных ситуациях, пишет Reuters.
В материале отмечается, что в течение 30-минутного замедления видеозвонки, потоковое вещание и просмотр изображений в соцсетях будут недоступны в 14 городах и округах Северного и Центрального Тайваня, где проживает около 70% населения.
«Мы надеемся, что нынешние учения не только задействуют центральные правительственные учреждения, но и помогут населению укрепить собственную подготовку к использованию разных методов связи», — заявил представитель службы безопасности острова.
Неназванный тайваньский чиновник в беседе с агентством отметил, что проведение учений по отработки действий в условиях нарушения связи считается «глобальной тенденцией», и привел в пример Японию и Сингапур. Он также указал на недавний всплеск активности китайской береговой охраны у побережья Тайваня.
Reuters отмечает, что устойчивость коммуникационной сети стала для Тайбэя актуальной стратегической проблемой из-за неоднократных обрывов подводных кабелей.
В начале июля Тайвань провел масштабные учения по подготовке к возможному нападению Китая. Как сообщает Reuters, в ходе них был разыгран «кошмарный сценарий» для острова.
Месяцем ранее Китай объявил о проведении специальных морских операций у восточного побережья Тайваня, назвав их ответом на планы Японии и Филиппин провести переговоры о делимитации морских границ в этом районе. Тайбэй направил корабли для наблюдения за действиями китайской стороны и отверг претензии Пекина на суверенитет в этих водах.
В марте Китай пообещал наносить «решительные удары» по силам, выступающим за независимость Тайваня. «Это будет способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать вперед дело национального воссоединения», — сказал тогда премьер-министр Ли Цян.
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