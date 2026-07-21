Власти Тайваня впервые замедлят мобильный интернет для учений

Месяцем ранее Китай объявил о проведении специальных морских операций у восточного побережья Тайваня, назвав их ответом на планы Японии и Филиппин провести переговоры о делимитации морских границ в этом районе. Тайбэй направил корабли для наблюдения за действиями китайской стороны и отверг претензии Пекина на суверенитет в этих водах.