Лавров обсудил с Маки Салем требования России к кандидатам в генсеки ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с бывшим президентом Сенегала Маки Салем, который претендует на пост генерального секретаря ООН. Во время переговоров глава российского МИД изложил позицию Москвы по отношению к кандидатам на эту должность. Переговоры состоялись в понедельник, сообщили в Министерстве иностранных дел России.