Ганчьжоу, Танжер, Москва: с какими городами делился опытом глава Калининграда

Аминов добавил, что муниципальные служащие городского Совета депутатов Калининграда в 2026 году также выезжали в служебные командировки в Москву для участия в мероприятиях в рамках проведения Форума местного и общественного самоуправления «Роль местных сообществ в единой системе публичной власти» с целью обмена опытом по тематике мероприятия, а также в целях повышения квалификации (всего в 2026 году были две такие командировки).