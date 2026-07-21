Минобороны сообщило об уничтожении 209 украинских беспилотников за ночь

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 209 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Также губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что средства ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотника над территориями Козельского и Сухиничского муниципальных округов региона.
В Ростовской области после падения обломков одного из сбитых беспилотников загорелся лес в Милютинском районе, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, в ночь на 21 июля силы ПВО также уничтожили украинские беспилотники и ракеты над Ростовом-на-Дону, а также Константиновским, Обливским, Боковским и Советским районами. Губернатор отметил, что в результате атаки никто не пострадал, а возникший пожар не представляет угрозы ближайшим населенным пунктам.
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