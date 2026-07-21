«Мы что, под оккупацией?»: Эстонцы возмутились засильем украинских и ЛГБТ*-флагов

К такому выводу Кинго пришла после автомобильного путешествия по Европе. За время поездки она пересекла Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Австрию и Германию, проехав через десятки городов, посёлков и деревень. По словам экс-министра, за весь маршрут ей не встретилось ни одного радужного флага*, а украинскую символику она увидела лишь дважды — уже на обратном пути в Латвии. Именно поэтому возвращение в Эстонию, как призналась политик, показалось ей «удручающим».