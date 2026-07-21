Сестра Линдси Грэма* объявила об участии в выборах в Сенат США

«Я приняла решение. Я в деле», — сказала Грэм в эфире Fox News.
Она добавила, что, в отличие от брата, который был сосредоточен на внешней политике и намеревался положить конец украинскому конфликту, она планирует заниматься решением внутренних проблем страны и уделять больше внимания трудностям жителей Южной Каролины.
На прошлой неделе она уже приняла присягу. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер временно назначил ее сенатором.
В ночь на 18 июля Трамп сообщил, что посоветовал Дарлин Грэм выдвигаться на полный шестилетний срок. Он пообещал поддержать ее кандидатуру.
«Я попросил Дарлин во имя нашей страны принять участие 11 августа 2026 года во внеочередных республиканских праймериз, чтобы затем баллотироваться в сенат. Надеюсь, Дарлин согласится. Это лучший способ почтить память ее брата Линдси*», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Линдси Грэм*, сенатор от Южной Каролины, скоропостижно скончался в июле. Он входил в число самых влиятельных республиканцев в Сенате и был близким политическим союзником Трампа.
Дарлин Грэм ранее согласилась занять место брата временно — до внеочередных выборов. Она, как и Линдси*, состоит в Республиканской партии. Однако до недавнего времени у нее не было самостоятельной политической карьеры.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов