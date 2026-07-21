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Axios узнал о новом предложении о перемирии между США и Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа уже изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые могут «закрыть дипломатическое окно».

Источник: РБК

Катар, Египет, Пакистан и другие посредники представили США и Ирану предложение о десятидневном прекращении огня, пишет Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Неназванные американские чиновники сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа уже изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые могут «закрыть дипломатическое окно». В то же время Вашингтон готовится к провалу потенциальных переговоров, направляя в регион больше сил.

Кроме того, израильские источники рассказали изданию, что Армия обороны Израиля находится в «состоянии повышенной готовности и готовится к возможному расширению войны до полномасштабной скоординированной кампании в течение нескольких дней».

По данным Axios, новое предложение посредников позволит остановить боевые действия, открыть судоходство через Ормузский пролив и даст Вашингтону и Тегерану «возможность спасти разваливающийся меморандум о взаимопонимании».

В течение десятидневного периода прекращения огня США и Иран будут вести переговоры о более долгосрочном соглашении, регулирующем проход через пролив.

Кроме того, один из вариантов позволит Ирану взимать «разумные сборы за услуги» в сфере морской безопасности, охраны окружающей среды и других областях.

13 июля газета The New York Times сообщила, что Трамп уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. После этого стороны неоднократно обменивались ударами.

Вечером 20 июля Вооруженные силы США начали новый раунд ударов по Ирану, направленный на ослабление возможностей Тегерана атаковать торговые суда в Ормузском проливе.

Месяц назад, 18 июня, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах и разблокировку Ормузского пролива.

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