Axios узнал о новом предложении о перемирии между США и Ираном

Неназванные американские чиновники сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа уже изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые могут «закрыть дипломатическое окно». В то же время Вашингтон готовится к провалу потенциальных переговоров, направляя в регион больше сил.
Кроме того, израильские источники рассказали изданию, что Армия обороны Израиля находится в «состоянии повышенной готовности и готовится к возможному расширению войны до полномасштабной скоординированной кампании в течение нескольких дней».
По данным Axios, новое предложение посредников позволит остановить боевые действия, открыть судоходство через Ормузский пролив и даст Вашингтону и Тегерану «возможность спасти разваливающийся меморандум о взаимопонимании».
В течение десятидневного периода прекращения огня США и Иран будут вести переговоры о более долгосрочном соглашении, регулирующем проход через пролив.
Кроме того, один из вариантов позволит Ирану взимать «разумные сборы за услуги» в сфере морской безопасности, охраны окружающей среды и других областях.
13 июля газета The New York Times сообщила, что Трамп уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. После этого стороны неоднократно обменивались ударами.
Вечером 20 июля Вооруженные силы США начали новый раунд ударов по Ирану, направленный на ослабление возможностей Тегерана атаковать торговые суда в Ормузском проливе.
Месяц назад, 18 июня, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах и разблокировку Ормузского пролива.
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