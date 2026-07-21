Axios узнал о новом предложении о перемирии между США и Ираном

Неназванные американские чиновники сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа уже изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые могут «закрыть дипломатическое окно». В то же время Вашингтон готовится к провалу потенциальных переговоров, направляя в регион больше сил.