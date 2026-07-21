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WSJ: Израиль раскрыл секретный ядерный объект Ирана под горой Пикакс

Израильская разведка считает, что еще прошлой осенью Иран перебросил тысячи центрифуг для обогащения урана в новый подземный комплекс, спрятанный под горой Пикакс. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные израильских и американских официальных лиц.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эта информация усиливает тревогу в Израиле и США: есть риск, что Тегеран запустит ядерную программу на новой, защищенной площадке, отмечает WSJ.

Как стало известно журналистам, Израиль передал разведданные американской стороне. Согласно этим сведениям, центрифуги перевезли на объект в горе Пикакс после 12-дневной войны в июне 2025 года. Тогда вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по трем главным ядерным объектам Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Позже, 13 июля, президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Хью Хьюитту пригрозил нанести удар по горе Пикакс на фоне очередного витка эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Гора Пикакс находится в центре Ирана, всего в 1,5 км от завода по обогащению урана в Натанзе. Этот завод серьезно пострадал от американо-израильских бомбардировок летом 2025 года. А вот объект под горой Пикакс, строительство которого началось еще в 2020 году, удары не затронули.

Комплекс, который также называют горой Коланг, залегает на глубине от 100 до 150 метров под скальной породой. Этого достаточно, чтобы выдержать любой авиаудар обычными бетонобойными бомбами.

В начале июля вашингтонский Институт науки и международной безопасности (ISIS) проанализировал новые спутниковые снимки и сообщил, что в районе комплекса заметили строительные работы.

«На дорогах, ведущих к открытым западным туннельным порталам, можно увидеть движение грузового транспорта, что указывает на то, что строительство внутри туннельного комплекса, а также укрепление входа в него продолжаются», — заявили эксперты.

По их оценке, Иран однозначно ведет работы по созданию запасного подземного объекта для обогащения урана.

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