WSJ: Израиль раскрыл секретный ядерный объект Ирана под горой Пикакс

Как стало известно журналистам, Израиль передал разведданные американской стороне. Согласно этим сведениям, центрифуги перевезли на объект в горе Пикакс после 12-дневной войны в июне 2025 года. Тогда вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по трем главным ядерным объектам Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Позже, 13 июля, президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Хью Хьюитту пригрозил нанести удар по горе Пикакс на фоне очередного витка эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном.