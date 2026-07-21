Страны НАТО стремятся нарастить производство хлопка из-за нехватки нитроцеллюлозы, которая используется в том числе для производства пороха для артиллерийских снарядов, чтобы противостоять растущей мощи России и Китая пишет The Wall Street Journal (WSJ).
В материале отмечается, что, «несмотря на все цифровые чудеса», для боевых действий необходимы взрывчатые вещества, в производстве которых используется нитроцеллюлоза, также известная как пироксилин. При обработке кислотой вещество становится легковоспламеняющимся и позволяет вызывать резкое расширение газа, необходимое для запуска артиллерийских снарядов на расстояние до 110 км.
Пироксилин производится из линтеров — коротких ворсистых волокон, остающихся на семенах хлопчатника. В настоящий момент ограниченные запасы хлопка является одним из «самых серьезных препятствий» для повышения самообеспеченности в сфере производства и переработки стран НАТО, пишет WSJ.
США выращивают большую часть линтеров на своей территории и продолжают увеличивать производство для наращивания мощностей по переработке их в нитроцеллюлозу. Страны Европы, которые несколько веков назад заменили хлопок другими культурами, долгое время зависели от Китая. Теперь же они намерены расширить собственное производство пироксилина и рассматривают альтернативные материалы для его получения.
Газета отмечает, что помимо нитроцеллюлозы, Европа испытывает нехватку тротила — вещества, используемого в артиллерийских снарядах. В настоящий момент на этой части света действует лишь один завод по его производству — в Польше.
«Вы можете инвестировать в любые производственные мощности, какие захотите, но для большинства отраслей промышленности сегодня настоящей проблемой являются критически важные исходные материалы, в частности нитроцеллюлоза и тротил», — заявил глава отдела по связям с инвесторами Czechoslovak Group Питер Рассел.
США, в свою очередь, полагаются в основном на один завод по производству нитроцеллюлозы в Вирджинии. В Европе подобных заводов несколько.
Гендиректор Eurenco Тьерри Франку заявил, что для обеспечения самодостаточности Европе необходимо развивать собственные химические производства, но строительство заводов сопряжено с трудностями из-за действующих законодательных и бюрократических ограничений. По данным WSJ, из-за этого в состав одного артиллерийского снаряда обычно входят компоненты из примерно шести стран.
Москва неоднократно подчеркивала отсутствие намерений нападать на Европу. Президент Владимир Путин заявлял, что нет ни геополитических, ни экономических, ни военных причин для войны с альянсом.
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