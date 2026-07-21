WSJ узнала, как дефицит хлопка мешает НАТО, «несмотря на цифровые чудеса»

США выращивают большую часть линтеров на своей территории и продолжают увеличивать производство для наращивания мощностей по переработке их в нитроцеллюлозу. Страны Европы, которые несколько веков назад заменили хлопок другими культурами, долгое время зависели от Китая. Теперь же они намерены расширить собственное производство пироксилина и рассматривают альтернативные материалы для его получения.