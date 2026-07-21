Отрезвление от главкома: Сырский признал превосходство армии РФ над ВСУ и дефицит кадров

«Я не могу через два месяца перевести миллионную армию “на дроны” и сказать: теперь воюем так», — заявил Сырский, отвечая на претензии по поводу медленного внедрения беспилотников.
Он подчеркнул, что подобный эксперимент стал бы «очевидной авантюрой», поскольку «любой эксперимент такого масштаба оплачивается нашими землями и нашими людьми».
По словам главкома, для эффективного применения дронов необходимы артиллерия, миномёты, инженерная техника, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы.
«Закупать нужно всё, а не только то, что сейчас в тренде», — отметил он.
Сырский также сообщил, что за более чем месяц новые контракты с ВСУ подписали лишь около 2 тыс. военнослужащих. По его мнению, многие солдаты и офицеры ожидали других условий службы, из-за чего потеряли мотивацию.
Кроме того, главком рассказал, что часть средств из денежного довольствия военных направили на закупку беспилотников, что создало проблему с финансированием выплат.
«Зарплата солдата не резерв для перераспределения, а обязательства государства перед людьми, которые каждый день рискуют жизнью», — подчеркнул Сырский.
Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинское общество оказалось на грани силового противостояния с властями из-за ситуации с мобилизацией, критикуя действия ТЦК и отсутствие реакции на нарушения. По его словам, недовольство методами призыва нарастает.
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