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КСИР сообщил об ударе по дата-центру Amazon в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне, в ответ на атаки США, передает Press TV.

Источник: РБК

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне, в ответ на атаки США, передает Press TV.

«В ответ на вчерашние атаки США на строящиеся объекты и гражданские районы Корпус стражей исламской революции заявил, что выпустил несколько крылатых ракет по центральной инфраструктуре хранения данных американской компании Amazon в Бахрейне, нанеся значительный ущерб», — говорится в сообщении.

13 июля газета The New York Times сообщила, что Трамп уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. После этого стороны неоднократно обменивались ударами.

Вечером 20 июля Вооруженные силы США начали новый раунд ударов по Ирану, направленный на ослабление возможностей Тегерана атаковать торговые суда в Ормузском проливе.

Месяц назад, 18 июня, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах и разблокировку Ормузского пролива.

Материал дополняется.

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