КСИР сообщил об ударе по дата-центру Amazon в Бахрейне

«В ответ на вчерашние атаки США на строящиеся объекты и гражданские районы Корпус стражей исламской революции заявил, что выпустил несколько крылатых ракет по центральной инфраструктуре хранения данных американской компании Amazon в Бахрейне, нанеся значительный ущерб», — говорится в сообщении.