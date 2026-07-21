КСИР сообщил об ударе по дата-центру Amazon в Бахрейне

«В ответ на вчерашние атаки США на строящиеся объекты и гражданские районы Корпус стражей исламской революции заявил, что выпустил несколько крылатых ракет по центральной инфраструктуре хранения данных американской компании Amazon в Бахрейне, нанеся значительный ущерб», — говорится в сообщении.
13 июля газета The New York Times сообщила, что Трамп уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. После этого стороны неоднократно обменивались ударами.
Вечером 20 июля Вооруженные силы США начали новый раунд ударов по Ирану, направленный на ослабление возможностей Тегерана атаковать торговые суда в Ормузском проливе.
Месяц назад, 18 июня, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах и разблокировку Ормузского пролива.
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