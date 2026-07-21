Ракетную опасность пережила Волгоградская область 21 июля

Жители Волгограда и Волжского проснулись ночью 21 июля от воя сирен. Следом зазвучали предупреждения о том, что следует взять самые важные документы и спуститься в укрытия.
О ракетной опасности объявили в 03:11. Проснувшиеся горожане обменивались впечатлениями: «Сирена завыла просто жуть, дети проснулись, испугались очень», «Что-то бабахнуло на улице несколько раз», «У нас дом задрожал и сработали сигналки у машин во дворе», «Вроде всё стихло».
Отбой ракетной опасности объявили в 04:50.
Атак беспилотников ВСУ, по данным Минобороны, зафиксировано минувшей ночью на Волгоградскую область не было. Дежурные силы ПВЛ перехватили 209 дронов над территорией страны — над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее vlg.aif.ru рассказал о событиях минувшей ночи и предстоящего дня.