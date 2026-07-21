Индия вызвала поверенного России после гибели моряков в порту Одессы

«Индия осуждает подобные атаки и вновь подчеркивает, что нападения на коммерческие суда и создание угроз для жизни гражданских лиц, а также любое другое воспрепятствование свободе судоходства и торговли, являются предосудительными и должны быть прекращены», — заявили в индийском МИДе. Украинская сторона утверждала, что по судну ракетами ударили вооруженные силы России. Российские власти данные о претензиях МИД Индии пока не комментировали.