В Красноярском крае 24 ветерана СВО открыли собственное дело при поддержке службы занятости

«Благодаря мерам поддержки ветераны не просто находят работу — они ещё и создают новые рабочие места. Все меры поддержки в сфере занятости для участников СВО и членов их семей предоставляются в приоритетном порядке», — подчеркнул заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.