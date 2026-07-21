В Красноярском крае 24 ветерана СВО открыли собственное дело при поддержке службы занятости

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года в регионе 24 ветерана специальной военной операции стали предпринимателями благодаря поддержке службы занятости. Они открыли бизнес в сфере сельского хозяйства, логистики, строительства, производства строительных материалов и металлоизделий.
Как сообщили в агентстве труда и занятости населения края, специалисты помогают участникам СВО на всех этапах открытия собственного дела: консультируют по вопросам налогообложения, помогают подготовить бизнес-план и пройти обучение основам предпринимательства.
Одной из ключевых мер поддержки остается единовременная финансовая выплата. Для ветеранов СВО ее размер составляет от 495 тысяч рублей. Средства можно направить на покупку оборудования, сырья, программного обеспечения, аренду помещений и рекламу.
Так, в Ермаковском муниципальном округе ветеран с восьмилетним опытом работы электрогазосварщиком открыл строительную компанию. При содействии центра занятости он оформил необходимые документы, получил консультации по ведению бизнеса, а выделенные средства направил на приобретение оборудования.
«Благодаря мерам поддержки ветераны не просто находят работу — они ещё и создают новые рабочие места. Все меры поддержки в сфере занятости для участников СВО и членов их семей предоставляются в приоритетном порядке», — подчеркнул заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.
Информация о действующих мерах поддержки размещена на краевом портале «Vаша Zанятость», созданном в рамках федерального проекта «Государство для людей» и при поддержке губернатора края Михаила Котюкова.