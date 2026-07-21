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МИД России объявил персонами нон грата двух итальянских дипломатов

В МИД России был вызван временный поверенный в делах Итальянской Республики. Причиной стало ответное объявление персонами нон грата двух итальянских дипломатов. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«20 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Итальянской Республики Джованни Скопа в связи с предъявленными ранее итальянской стороной ничем не обоснованными требованиями к военно-морскому и военно-воздушному атташе и помощнику военно-морского атташе посольства Российской Федерации покинуть территорию Италии», — следует из сообщения.

Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, объявила персонами нон грата помощника атташе по обороне Витторио Парреллу и атташе итальянского посольства Давиде Д’Априле. В российском дипломатическом ведомстве уточнили, что указанные лица, а также члены их семей обязаны покинуть Россию в течение трех дней.

В МИД России подчеркнули, что на любые враждебные или провокационные действия против российских дипломатов будет дан надлежащий ответ.