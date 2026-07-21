Посол России анонсировал переговоры по плавучим АЭС с Индонезией

Россия и Индонезия вплотную приблизились к началу переговоров о строительстве плавучих атомных электростанций, заявил в интервью ТАСС посол России в Индонезии Сергей Толченов.
Дипломат подчеркнул, что сотрудничество в атомной сфере выглядит крайне перспективным, но пока речь не идет о подписании контрактов. Сейчас, по его словам, обе стороны ожидают окончательного решения президента Индонезии Прабово Субианто по вопросу развития атомной энергетики в стране.
«Поэтому мы, если говорить по-английски, находимся в положении “stand by” или “на низком старте”, если по-русски. Как только оно (решение президента Индонезии — РБК) будет принято, можем начинать переговоры», — отметил Толченов.
Плавучая атомная электростанция (ПАЭС) — это передвижной энергоблок на плавучей платформе с ядерными реакторами малой мощности, предназначенный для производства электроэнергии и тепла и опреснения воды в удаленных прибрежных районах. Первая в мире ПАЭС «Академик Ломоносов» работает на Чукотке с 2020 года и обеспечивает энергией город с населением до 100 тыс. человек. В 2025 году президент России Владимир Путин анонсировал серийное производство таких станций.
В январе посол России в Индонезии Сергей Толченов заявил в интервью Ekuator, что Москва готова поделиться с Джакартой технологиями мирного атома, которые применяются в энергетике, медицине, производстве продовольствия. Дипломат подчеркнул, что Россия обладает серьезными компетенциями в этих сферах и готова оказать Индонезии необходимую поддержку.
О том, что Россия готова участвовать в развитии атомной энергетики Индонезии, в декабре 2025 года заявил президент Владимир Путин на встрече с главой республики Прабово Субианто.
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