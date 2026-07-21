Посол России анонсировал переговоры по плавучим АЭС с Индонезией

Плавучая атомная электростанция (ПАЭС) — это передвижной энергоблок на плавучей платформе с ядерными реакторами малой мощности, предназначенный для производства электроэнергии и тепла и опреснения воды в удаленных прибрежных районах. Первая в мире ПАЭС «Академик Ломоносов» работает на Чукотке с 2020 года и обеспечивает энергией город с населением до 100 тыс. человек. В 2025 году президент России Владимир Путин анонсировал серийное производство таких станций.