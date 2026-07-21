Российский посол сообщил о планах Индонезии с построить космодром

«Президент Индонезии … подписал указ о том, чтобы построить космодром или, по-иному говоря, инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой. На основе этого ГК “Роскосмос” ведет переговоры», — сообщил господин Толченов. Он добавил, что «по атомной тематике шага пока не сделано».