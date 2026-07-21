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Российский посол сообщил о планах Индонезии с построить космодром

Власти Индонезии заинтересованы в строительстве космодрома, переговоры об этом ведутся с Москвой. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

Власти Индонезии заинтересованы в строительстве космодрома, переговоры об этом ведутся с Москвой. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

«Президент Индонезии … подписал указ о том, чтобы построить космодром или, по-иному говоря, инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой. На основе этого ГК “Роскосмос” ведет переговоры», — сообщил господин Толченов. Он добавил, что «по атомной тематике шага пока не сделано».

Дипломат также сообщил, что Россия и Индонезия готовы начать переговоры о создании флота плавучих атомных электростанций (ПАЭС). По словам посла, атомное направление остается «очень перспективным» как в энергетической, так и в неэнергетической составляющей.