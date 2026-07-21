Политолог: сокрытие потерь США в Иране ударит по Трампу

По словам эксперта, сокрытие потерь лишь усиливает недовольство американцев, которые устали от ближневосточного конфликта. Пентагону пришлось признать первые потери, но делает он это крайне неохотно. Дудаков отметил, что если раньше Дональд Трамп активно возмущался происходящим, то теперь он комментирует ситуацию как абстрактную трагедию, называя ее ценой за денуклеаризацию Ирана. Однако общество в США болезненно реагирует на любые потери — болевой порог там крайне низок.