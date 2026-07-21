Политолог: сокрытие потерь США в Иране ударит по Трампу

По словам эксперта, сокрытие потерь лишь усиливает недовольство американцев, которые устали от ближневосточного конфликта. Пентагону пришлось признать первые потери, но делает он это крайне неохотно. Дудаков отметил, что если раньше Дональд Трамп активно возмущался происходящим, то теперь он комментирует ситуацию как абстрактную трагедию, называя ее ценой за денуклеаризацию Ирана. Однако общество в США болезненно реагирует на любые потери — болевой порог там крайне низок.
Политолог добавил, что ситуацию накаляет энергетический кризис в США. Цены на топливо бьют рекорды, и накануне выборов это играет против сторонников Трампа. Вдобавок ракетные арсеналы страны истощаются, что не позволяет вести затяжные боевые действия.
Дудаков пояснил, что сейчас Трамп сосредоточен на создании логистических проблем для иранского побережья. Американцы бьют по мостам, дорогам и другим объектам, пытаясь ослабить контроль Тегерана над Ормузским проливом. Но в рамках текущих конфликтов такая тактика приносит мало пользы.
«Инфраструктуру легко восстанавливать, если нет возможности постоянно атаковать сотнями и тысячами ракет и бомб. Ситуация для Трампа вновь становится безвыходной. Как он будет из всего этого выбираться, пока что не ясно», — резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что Пентагон не обнародовал данные о десятках американских военных, которые получили ранения при иранских атаках. В ходе этих ударов также пострадали несколько вертолетов.