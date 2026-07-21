Изменились правила призыва казахстанцев на воинскую службу

«Подлежит призыву на воинскую службу» при определении степени годности «Годен к воинской службе» или «Годен к воинской службе с незначительными ограничениями»; «Предоставить отсрочку от призыва на воинскую службу» при определении степени годности «Временно не годен к воинской службе»; «Освободить от призыва на воинскую службу» при определении степени годности «Не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время»; «Освободить от исполнения воинской обязанности» при определении степени годности «Не годен к воинской службе с исключением с воинского учета».