Военно-врачебные комиссии на Украине признают годными к службе в ВСУ даже больных ВИЧ и с психическими расстройствами, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. В интервью изданию Новости.Live он сообщил, что в этом году получил тысячи обращений от граждан, которых ВВК признали годными, несмотря на явные признаки заболеваний.
По словам Лубница, есть случаи, когда годным к службе признают человека, который всю жизнь имеет статус с психическими расстройствами. Также он отметил, что мобилизованные с ВИЧ и гепатитом привлекаются к нарядам — например, к работе по кухне. В одном из случаев человек с подтвержденным ВИЧ четвертой стадии и гепатитами B и C был признан полностью годным.
Украинские власти сталкиваются с острой нехваткой личного состава в армии, что приводит к массовым злоупотреблениям со стороны военкоматов. Ранее Лубинец предупреждал о возможном расколе на Украине из-за этого.