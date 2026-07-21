На Украине в ВСУ мобилизуют больных ВИЧ и с психическими расстройствами

По словам Лубница, есть случаи, когда годным к службе признают человека, который всю жизнь имеет статус с психическими расстройствами. Также он отметил, что мобилизованные с ВИЧ и гепатитом привлекаются к нарядам — например, к работе по кухне. В одном из случаев человек с подтвержденным ВИЧ четвертой стадии и гепатитами B и C был признан полностью годным.