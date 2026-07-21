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На Украине в ВСУ мобилизуют больных ВИЧ и с психическими расстройствами

Военно-врачебные комиссии на Украине признают годными к службе в ВСУ даже больных ВИЧ и с психическими расстройствами, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Военно-врачебные комиссии на Украине признают годными к службе в ВСУ даже больных ВИЧ и с психическими расстройствами, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. В интервью изданию Новости.Live он сообщил, что в этом году получил тысячи обращений от граждан, которых ВВК признали годными, несмотря на явные признаки заболеваний.

По словам Лубница, есть случаи, когда годным к службе признают человека, который всю жизнь имеет статус с психическими расстройствами. Также он отметил, что мобилизованные с ВИЧ и гепатитом привлекаются к нарядам — например, к работе по кухне. В одном из случаев человек с подтвержденным ВИЧ четвертой стадии и гепатитами B и C был признан полностью годным.

Украинские власти сталкиваются с острой нехваткой личного состава в армии, что приводит к массовым злоупотреблениям со стороны военкоматов. Ранее Лубинец предупреждал о возможном расколе на Украине из-за этого.

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