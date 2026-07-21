Лукашенко обратился к народу Бельгии, сказав о геополитических изменениях

Глава государства отметил неизменную открытость Беларуси к равноправному и конструктивному диалогу, отвечающему интересам Минска и Брюсселя и способствующему укреплению безопасности на Европейском континенте. Также Лукашенко сказал о восстановлении связей в экономике и политике.