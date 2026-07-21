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Лукашенко обратился к народу Бельгии, сказав о геополитических изменениях

Лукашенко обратился к народу Бельгии, сказав про восстановление экономических и политических контактов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Бельгии, сказав о геополитических изменениях, сообщила пресс-служба президента.

Так, 21 июля белорусским лидером были направлены поздравления народу Королевства Бельгия с Национальным праздником. Лукашенко подчеркнул, что несмотря на геополитические изменения народы Беларуси и Бельгии всегда сохраняли взаимоуважение и стремились придерживаться мудрого подхода к развитию двусторонних связей.

Глава государства отметил неизменную открытость Беларуси к равноправному и конструктивному диалогу, отвечающему интересам Минска и Брюсселя и способствующему укреплению безопасности на Европейском континенте. Также Лукашенко сказал о восстановлении связей в экономике и политике.

— Убежден, последовательное восстановление экономических и политических контактов позволит преодолеть искусственные барьеры и вызовы, — подытожил белорусский президент.

А накануне Александр Лукашенко подписал указ, касающийся ограничений на выезд из Беларуси.

Тем временем белорусы пожаловались президенту на платный отдых возле водохранилища.

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