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Омбудсмен Лубинец заявил о массовом бегстве мобилизованных на Украине

Лубинец сообщил, что реальная численность армии Украины не растет, а только уменьшается.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью украинскому изданию «Новости.LIVE» заявил, что мобилизованные на Украине массово бегут еще до попадания на передовую. По его словам, реальная численность армии не растет, а только уменьшается.

Лубинец отметил, что мужчины сбегают из военкоматов, из транспорта по пути к полигонам и непосредственно с полигонов. Он также сообщил о коррупции. По его словам, за освобождение после задержания берут от 10 до 20 тысяч долларов.

Ситуация с мобилизацией на Украине остается крайне напряженной. В интернете широко распространяются видео, на которых сотрудники военкоматов задерживают мужчин, нередко применяя силу, и увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ужасы принудительной мобилизации на Украине. Дипломат заявила, что действия военкоматов войдут в учебники как пример геноцида украинского народа.

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