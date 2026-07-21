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Welt: Британия и Германия объявили о создании крылатой ракеты

Согласно информации немецкой газеты Welt, полученной от осведомленных источников, Великобритания и Германия намерены к 2034 году создать крылатую ракету с дальностью действия 2 тысячи километров.

Источник: Reuters

Как сообщается, десять европейских государств ранее присоединились к программе Deep Precision Strike (DPS), возглавляемой Великобританией и Германией. Данная программа предусматривает разработку новой дальнобойной системы с радиусом действия, превышающим 2 тысячи километров.

«К 2034 году две страны планируют разработать крылатую ракету радиусом действия 2 тысячи километров. DPS нужен для нанесения высокоточных ударов большой дальности», — указывается в публикации. Издание уточняет, что проект рассматривается в контексте сценария на случай якобы возможного конфликта с Россией.

Как пишет газета, ссылаясь на источники в оборонной промышленности, детали проекта DPS являются строго засекреченными. При этом ожидается, что он будет основан на британских технологических наработках и немецком финансировании. По информации издания, британская сторона в основном придерживается мнения, что «проект продвигается хорошими темпами».

По данным газеты, в настоящее время изучаются две концепции: ракета, способная лететь на сверхнизких высотах, либо ракета, развивающая скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

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