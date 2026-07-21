Welt: Британия и Германия объявили о создании крылатой ракеты

Как пишет газета, ссылаясь на источники в оборонной промышленности, детали проекта DPS являются строго засекреченными. При этом ожидается, что он будет основан на британских технологических наработках и немецком финансировании. По информации издания, британская сторона в основном придерживается мнения, что «проект продвигается хорошими темпами».