Welt: Британия и Германия объявили о создании крылатой ракеты

Как сообщается, десять европейских государств ранее присоединились к программе Deep Precision Strike (DPS), возглавляемой Великобританией и Германией. Данная программа предусматривает разработку новой дальнобойной системы с радиусом действия, превышающим 2 тысячи километров.
«К 2034 году две страны планируют разработать крылатую ракету радиусом действия 2 тысячи километров. DPS нужен для нанесения высокоточных ударов большой дальности», — указывается в публикации. Издание уточняет, что проект рассматривается в контексте сценария на случай якобы возможного конфликта с Россией.
Как пишет газета, ссылаясь на источники в оборонной промышленности, детали проекта DPS являются строго засекреченными. При этом ожидается, что он будет основан на британских технологических наработках и немецком финансировании. По информации издания, британская сторона в основном придерживается мнения, что «проект продвигается хорошими темпами».
По данным газеты, в настоящее время изучаются две концепции: ракета, способная лететь на сверхнизких высотах, либо ракета, развивающая скорость, в пять раз превышающую скорость звука.