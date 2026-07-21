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Анкара продолжает обсуждать реэкспорт С-400 с третьими странами

Турция продолжает искать варианты для реэкспорта российских зенитных ракетных систем С-400. Переговоры с третьими странами идут прямо сейчас, сообщает газета Türkiye со ссылкой на министра обороны Яшара Гюлера.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«В рамках продолжающегося процесса с США в военной и политической сферах, который набирает позитивную динамику, ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам прошлого, которые затрагивают и третьи страны», — заявил Гюлер.

Министр также подчеркнул, что оборонные планы Турции разрабатываются с учетом текущих и будущих угроз.

Еще в декабре прошлого года Bloomberg писал, что Анкара хочет вернуть комплексы С-400, купленные у России, чтобы отменить американские санкции против турецкой оборонной промышленности и открыть доступ к истребителям F-35.

Турция не исключала и продажу ЗРК. Однако Анкара не может продать С-400 без согласования с Москвой.

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что снимет санкции с Турции, введенные по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Позже он подтвердил, что Турция получит американские истребители пятого поколения F-35.

В том же месяце Hürriyet сообщила, что Анкара решила продать российские С-400 одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей источники назвали ОАЭ или Катар.

Издание Euractiv сообщало, что Турция ради возможности получить на вооружение американские истребители F-35 может продать С-400 Южной Корее.

По данным Bloomberg, Турция обращалась к России за разрешением на перепродажу С-400 перед саммитом НАТО в Анкаре. Цель — снять санкции США и вернуться в программу F-35.

Россия контактирует с Турцией по вопросу комплексов С-400, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу», — уточнил Песков.

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