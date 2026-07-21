Анкара продолжает обсуждать реэкспорт С-400 с третьими странами

Министр также подчеркнул, что оборонные планы Турции разрабатываются с учетом текущих и будущих угроз.
Турция не исключала и продажу ЗРК. Однако Анкара не может продать С-400 без согласования с Москвой.
В июле президент США Дональд Трамп заявил, что снимет санкции с Турции, введенные по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Позже он подтвердил, что Турция получит американские истребители пятого поколения F-35.
Издание Euractiv сообщало, что Турция ради возможности получить на вооружение американские истребители F-35 может продать С-400 Южной Корее.
Россия контактирует с Турцией по вопросу комплексов С-400, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу», — уточнил Песков.