Израиль хочет убедить США возобновить полноценные удары по Ирану

Израиль стремится склонить Соединённые Штаты к возобновлению массированных военных ударов по Ирану, чтобы дополнительно ослабить Исламскую Республику. Эта информация, со ссылкой на осведомлённые источники, приводится в публикации The Wall Street Journal (WSJ).
«В условиях, когда военные приоритеты Израиля всё чаще расходятся с американскими, премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента США Дональда Трампа вернуться к полномасштабным атакам на Иран, чтобы ещё сильнее замедлить развитие иранских оружейных программ и процессы восстановления страны», — отмечается в статье.
Издание уточняет, что разведывательные службы Израиля передали американской стороне сведения о якобы перемещении Тегераном центрифуг для обогащения урана в подземные тоннели, расположенные под горой Кирка неподалёку от Натанза. По оценкам израильской разведки, глубина этих тоннелей достигает 140 метров.
Как пишет WSJ, руководство Израиля рассчитывает, что такие данные повлияют на дальнейшие решения Вашингтона в отношении Ирана и подтолкнут США к новой, более мощной серии ударов.
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