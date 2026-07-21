Израиль хочет убедить США возобновить полноценные удары по Ирану

«В условиях, когда военные приоритеты Израиля всё чаще расходятся с американскими, премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента США Дональда Трампа вернуться к полномасштабным атакам на Иран, чтобы ещё сильнее замедлить развитие иранских оружейных программ и процессы восстановления страны», — отмечается в статье.