Огонь по США: КСИР заявляет об уничтожении американской РЛС и истребителя в Иордании

Согласно публикации в Telegram-канале телеканала, иранская сторона утверждает, что в ходе атаки были достигнуты значительные цели. В сообщении говорится об уничтожении радиолокационной системы противоракетной обороны, а также о поражении истребителя F-15, который в момент удара находился в ангаре на территории базы.