WSJ узнала о дефиците хлопка у НАТО для производства артиллерийских снарядов

Пироксилин производится из линтеров — коротких ворсистых волокон, остающихся на семенах хлопчатника. Сейчас в Европе запасы хлопка ограничены, отмечает WSJ. По данным газеты, линтеры в европейские страны поставляют из Китая, однако в НАТО намерены нарастить собственное производство нитроцеллюлозы и изучают возможные альтернативы. WSJ назвало ограниченные запасы хлопка одним «из самых серьезных препятствий» для повышения самообеспеченности альянса.