ВСУшники начали маскировать взрывчатку под шоколад и фонари

По его словам, такие устройства обнаруживают в Днепропетровской области. Среди возможных вариантов маскировки он назвал упаковки от шоколадных батончиков, зажигалки и фонари.
«Есть различные самодельные взрывные устройства в виде пряников, в упаковке “Сникерса” может быть самодельное устройство, в зажигалках, в фонариках», — рассказал Платонов.
Он также заявил, что взрывные устройства могут скрывать среди природных объектов, используя для маскировки камни и ветки деревьев.
Ранее в силовых структурах сообщили, что ВСУ маскируют мины-ловушки под пластиковые бутылки с водой, соединяя две части резьбой и скрывая стык под этикеткой. Взрыватель крайне чувствителен, поэтому брать такие предметы в руки запрещено — при обнаружении нужно сообщать в экстренные службы.
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