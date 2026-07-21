ВСУшники начали маскировать взрывчатку под шоколад и фонари

Ранее в силовых структурах сообщили, что ВСУ маскируют мины-ловушки под пластиковые бутылки с водой, соединяя две части резьбой и скрывая стык под этикеткой. Взрыватель крайне чувствителен, поэтому брать такие предметы в руки запрещено — при обнаружении нужно сообщать в экстренные службы.