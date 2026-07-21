Снаряды НАТО оказались под угрозой из-за нехватки простого хлопка

По данным издания, даже при всех современных технологиях армиям по-прежнему нужны взрывчатые вещества, а их основой служит нитроцеллюлоза, которую также называют пироксилином. Это вещество получают из коротких пушистых волокон, остающихся на семенах хлопчатника.
США выращивают почти весь необходимый хлопок сами, а вот Европа многие годы закупала его в Китае. Теперь, как отмечает газета, европейские государства намерены нарастить собственное производство пироксилина. Так они рассчитывают ответить на растущую военную силу России и КНР.
Незадолго до этого стало известно, что члены комитета Госдумы по обороне резко оценили сближение военных отраслей ЕС и Украины. По мнению депутата Андрея Колесника, объединение оборонных производств фактически равнозначно вступлению Украины в НАТО со всем арсеналом и правами полноправного участника. Такой комментарий он дал на фоне очередного визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.