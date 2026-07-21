Снаряды НАТО оказались под угрозой из-за нехватки простого хлопка

Незадолго до этого стало известно, что члены комитета Госдумы по обороне резко оценили сближение военных отраслей ЕС и Украины. По мнению депутата Андрея Колесника, объединение оборонных производств фактически равнозначно вступлению Украины в НАТО со всем арсеналом и правами полноправного участника. Такой комментарий он дал на фоне очередного визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев.