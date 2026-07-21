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Захарова: Заявления главы МИД Италии о высылке дипломатов из Москвы являются ложью

Глава МИД Италии Антонио Таяни лжет о том, что РФ без оснований выслала военного атташе и его помощника. Об этом в понедельник, 20 июля, заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

Глава МИД Италии Антонио Таяни лжет о том, что РФ без оснований выслала военного атташе и его помощника. Об этом в понедельник, 20 июля, заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

До этого итальянский министр назвал действия Москвы «актом мести» за то, что Рим выслал двух российских дипломатов из страны.

— Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то, и другое — неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Кроме того, она задалась вопросом, в аналогичном ли тоне докладывают новости о России премьер-министру Италии Джордже Мелони.

В тот же день стало известно, что военный атташе итальянского посольства в России Витторио Паррелла и его помощник Давиде Д’Априле, объявленные персонами нон грата, обязаны покинуть страну в течение трех суток.

При этом 9 июля Таяни объявил о высылке российских военных атташе Ивана Горбачева и Михаила Астахова в связи с подозрениями в их причастности к деятельности, которую в Риме характеризуют как шпионаж.

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